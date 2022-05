Ciclismo, in libreria la storia di “Major” Taylor, “il negro volante” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Arriva in libreria la storia di ‘Major’ Taylor, fuoriclasse della pista senza rivali e in assoluto il primo ciclista nero: “Il negro volante”, da uno dei suoi tanti soprannomi, per i tipi di Ediciclo. “Marshall “Major” Taylor -si legge nella sinossi della casa editrice- nasce nel 1878 a Indianapolis da genitori figli di schiavi. Per una serie di circostanze casuali, da ragazzo è uno dei pochi afroamericani che possiede una bicicletta. A 18 anni passa tra i professionisti e si specializza nelle corse di velocità su pista dove si impone sui migliori corridori del circuito americano. Salutato dalla stampa come “diamante negro”, “meteora negra”, “il negro volante”, è il primo ciclista di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Arriva inladi ‘, fuoriclasse della pista senza rivali e in assoluto il primo ciclista nero: “Il”, da uno dei suoi tanti soprannomi, per i tipi di Ediciclo. “Marshall “-si legge nella sinossi della casa editrice- nasce nel 1878 a Indianapolis da genitori figli di schiavi. Per una serie di circostanze casuali, da ragazzo è uno dei pochi afroamericani che possiede una bicicletta. A 18 anni passa tra i professionisti e si specializza nelle corse di velocità su pista dove si impone sui migliori corridori del circuito americano. Salutato dalla stampa come “diamante”, “meteora negra”, “il”, è il primo ciclista di ...

Advertising

fisco24_info : Ciclismo, in libreria la storia di 'Major' Taylor, 'il negro volante': (Adnkronos) - Il primo ciclista di colore, c… - StraNotizie : Ciclismo, in libreria la storia di 'Major' Taylor, 'il negro volante' - italiaserait : Ciclismo, in libreria la storia di “Major” Taylor, “il negro volante” -