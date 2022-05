Chi rischia di dover restituire il bonus 200 euro a fine anno (Di giovedì 12 maggio 2022) A riceverlo saranno i lavoratori dipendenti che hanno un reddito inferiore ai 35 mila euro lordi. Ma attenzione a questo dettaglio... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) A riceverlo sari lavoratori dipendenti che hun reddito inferiore ai 35 milalordi. Ma attenzione a questo dettaglio...

Advertising

robertosaviano : Lo stratega Matteo #Salvini ieri ha accompagnato la solita campagna d’odio verso chi rischia la vita per attraversa… - FilippoGianfry : @robycatt1 @borghi_claudio @barbarab1974 @Mary_Cric La presenza di 2 decessi correlati con il vax su 300 malati di… - faleriad5 : @ColuiDi @i_iembo Chi legge però può darsi nn lo sappia. Per quanto sia orripilante dover rimestare tra le merde n… - Gabriel35114307 : @KaineTears Vedi che in quel caso capire chi accetta con spirito dipende ovviamente da che uno fa al pari di chi an… - Lo_Scoglionato : Niente...Sono dei criminali hanno preso possesso delle istituzioni, dalla loro parte tutta l'informazione, una prop… -