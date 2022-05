Chi ha ucciso Marta Russo? 25 anni fa il delitto della Sapienza (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono trascorsi 25 anni da uno dei delitti più clamorosi della storia criminale italiana, quello di Marta Russo. Giovane studentessa 22enne di Giurisprudenza, Marta fu colpita alla nuca da un proiettile esploso da una delle finestre dell’Università La Sapienza. Erano le 11.42 di venerdì 9 maggio 1997 quando fu raggiunta da un proiettile che le perforò l’encefalo. Marta Russo fu trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I ma morì dopo cinque giorni di coma, il 14 maggio. L’omicidio di Marta Russo all’Università La Sapienza L’omicidio di Marta Russo fu ribattezzato come il delitto della Sapienza e fu inizialmente ... Leggi su chihaucciso (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono trascorsi 25da uno dei delitti più clamorosistoria criminale italiana, quello di. Giovane studentessa 22enne di Giurisprudenza,fu colpita alla nuca da un proiettile esploso da una delle finestre dell’Università La. Erano le 11.42 di venerdì 9 maggio 1997 quando fu raggiunta da un proiettile che le perforò l’encefalo.fu trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I ma morì dopo cinque giorni di coma, il 14 maggio. L’omicidio diall’Università LaL’omicidio difu ribattezzato come ile fu inizialmente ...

