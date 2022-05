Chi è WRS: canzone cantante Romania Eurovision 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto quello che sappiamo su WRS, cantante che rappresenta la Romania all’Eurovision Song Contest 2022, la sua biografia, la carriera, la canzone Llámame con cui partecipa e il suo significato. Chi è WRS Nome e Cognome: Andrei Ionut UrsuNome d’arte: WRSData di nascita: 16 gennaio 1993Luogo di Nascita: Buzau (Romania)Età: 29 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CapricornoProfessione: cantante e balleriniFidanzata: dovrebbe essere singleFigli: non ha figliTatuaggi: ha tanti tatuaggi sul L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto quello che sappiamo su WRS,che rappresenta laall’Song Contest, la sua biografia, la carriera, laLlámame con cui partecipa e il suo significato. Chi è WRS Nome e Cognome: Andrei Ionut UrsuNome d’arte: WRSData di nascita: 16 gennaio 1993Luogo di Nascita: Buzau ()Età: 29 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CapricornoProfessione:e balleriniFidanzata: dovrebbe essere singleFigli: non ha figliTatuaggi: ha tanti tatuaggi sul L'articolo proviene da Novella 2000.

