Chi è Giorgia Rossi, giornalista di DAZN? Curiosità, biografia e fidanzato (Di giovedì 12 maggio 2022) Giorgia Rossi è una delle telegiornaliste sportive più seguite e più ammirate per la sua competenza in ambito professionale e la sua bellezza. Giorgia è iscritta all’ordine dei giornalisti della regione Lazio. Andiamo a scoprire meglio chi è la Rossi, biografia, Curiosità e vita privata. biografia di Giorgia Rossi Giorgia Rossi è nata il 5 giugno del 1987 a Roma e, quindi, fra meno di un mese compirà 35 anni. Da adolescente, dopo aver conseguito il diploma al liceo, decide di iscriversi presso l’albo dei giornalisti pubblicisti. All’età di venti anni ha iniziato a collaborare con Roma Channel, ovvero il canale del noto club calcistico giallorosso. Non ha smesso di studiare e, anzi ha scelto di ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 12 maggio 2022)è una delle telegiornaliste sportive più seguite e più ammirate per la sua competenza in ambito professionale e la sua bellezza.è iscritta all’ordine dei giornalisti della regione Lazio. Andiamo a scoprire meglio chi è lae vita privata.diè nata il 5 giugno del 1987 a Roma e, quindi, fra meno di un mese compirà 35 anni. Da adolescente, dopo aver conseguito il diploma al liceo, decide di iscriversi presso l’albo dei giornalisti pubblicisti. All’età di venti anni ha iniziato a collaborare con Roma Channel, ovvero il canale del noto club calcistico giallorosso. Non ha smesso di studiare e, anzi ha scelto di ...

