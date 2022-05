"Che situazione...". Principe Carlo: scandalo a Londra, cosa gli è sfuggito di bocca (Di giovedì 12 maggio 2022) La presenza del Principe Carlo a Westiminster per l'apertura dei lavori del Parlamento ha segnato un momento importante nella monarchia inglese: per la prima volta in 59 anni la Regina Elisabetta è stata costretta a dare forfait su suggerimento medico. Pare infatti che le condizioni di salute della Sovrana non siano buone. Per questo avrebbe bisogno di parecchio riposo, soprattutto in vista del Giubileo di Platino, quando Sua Maestà festeggerà ben 70 anni di regno. Adesso, però, emerge un retroscena su Carlo. Pare, infatti, che dopo essere arrivato a Westminster si sia lamentato con sua moglie, Camilla Parker-Bowles. Il futuro re d'Inghilterra indossava la sua alta uniforme di Admiral of the Fleet (Ammiraglio della Flotta) e sembra si sia scambiato alcune parole con la duchessa di Cornovaglia prima di entrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La presenza dela Westiminster per l'apertura dei lavori del Parlamento ha segnato un momento importante nella monarchia inglese: per la prima volta in 59 anni la Regina Elisabetta è stata costretta a dare forfait su suggerimento medico. Pare infatti che le condizioni di salute della Sovrana non siano buone. Per questo avrebbe bisogno di parecchio riposo, soprattutto in vista del Giubileo di Platino, quando Sua Maestà festeggerà ben 70 anni di regno. Adesso, però, emerge un retroscena su. Pare, infatti, che dopo essere arrivato a Westminster si sia lamentato con sua moglie, Camilla Parker-Bowles. Il futuro re d'Inghilterra indossava la sua alta uniforme di Admiral of the Fleet (Ammiraglio della Flotta) e sembra si sia scambiato alcune parole con la duchessa di Cornovaglia prima di entrare ...

