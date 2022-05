Cha Cha Real Smooth: il trailer e le foto del film di Cooper Raiff con Dakota Johnson (Di giovedì 12 maggio 2022) Cha Cha Real Smooth, dopo il trionfo al Sundance 2022, arriverà su Apple TV+, ecco il trailer e le foto del film di Cooper Raiff con Dakota Johnson. Cha Cha Real Smooth ha dominato i premi dell'edizione 2022 del Sundance film Festival e, in attesa del debutto in streaming il 17 giugno, Apple TV+ ha condiviso il trailer e le foto del lungometraggio diretto da Cooper Raiff con star Dakota Johnson. Nel video si assiste a quello che accade quando un neolaureato che non ha ancora capito bene cosa fare nella propria vita inizia un'attività come animatore di feste per ragazzi e stringe ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) Cha Cha, dopo il trionfo al Sundance 2022, arriverà su Apple TV+, ecco ile ledeldicon. Cha Chaha dominato i premi dell'edizione 2022 del SundanceFestival e, in attesa del debutto in streaming il 17 giugno, Apple TV+ ha condiviso ile ledel lungometraggio diretto dacon star. Nel video si assiste a quello che accade quando un neolaureato che non ha ancora capito bene cosa fare nella propria vita inizia un'attività come animatore di feste per ragazzi e stringe ...

