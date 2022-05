Cessione Palermo, Mirri porta il City Group a Mondello in attesa della Triestina (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo lo stadio, il museo del Palermo ed il mercato San Lorenzo, Mirri porta i dirigenti del City Football Group anche a Mondello Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo lo stadio, il museo deled il mercato San Lorenzo,i dirigenti delFootballanche a

Advertising

DiMarzio : .@Palermofficial, segnali positivi per la chiusura con il City Group - palermo24h : Cessione Palermo, Mirri porta il City Group a Mondello in attesa della Triestina - Okocha10Jay : RT @DiMarzio: .@Palermofficial, segnali positivi per la chiusura con il City Group - infoitsport : Palermo, cessione vicina: altri incontri con gli emissari del City - infoitsport : Palermo: esponenti del City Group questa sera sugli spalti del “Barbera”-Cessione del club più vicina -