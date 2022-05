Cesena-Monopoli, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 12 maggio 2022) Cesena-Monopoli in campo oggi alle ore 20:45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, match valido per il ritorno del primo turno della fase Nazionale dei Playoff. Dopo un campionato terminato nelle zone alte della classifica del Girone B di Serie C, i i bianconeri guidati da William Viali si sono imposti nella gara d’andata sui pugliesi per 1-2, sarà fondamentale per gli emiliani difendere il vantaggio cercando di chiudere i conti per assicurarsi un sereno passaggio del turno. Il fattore campo ed il calore dei propri tifosi inciteranno al massimo la loro squadra. I biancoverdi, invece, dovranno invece sfornare una prestazione di livello in grado di ribaltare le sorti del loro destino per coltivare, ancora, il sogno. Ecco le ultime news relative al match con le probabili ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)in campo oggi alle ore 20:45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di, match valido per il ritorno del primo turno della fase Nazionale dei. Dopo un campionato terminato nelle zone alte della classifica del Girone B diC, i i bianconeri guidati da William Viali si sono imposti nella gara d’andata sui pugliesi per 1-2, sarà fondamentale per gli emiliani difendere il vantaggio cercando di chiudere i conti per assicurarsi un sereno passaggio del turno. Il fattore campo ed il calore dei propri tifosi inciteranno al massimo la loro squadra. I biancoverdi, invece, dovranno invece sfornare una prestazione di livello in grado di ribaltare le sorti del loro destino per coltivare, ancora, il sogno. Ecco le ultime news relative al match con le...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - footballdata_fi : ?? @LegaProOfficial ?? Giovedì 12 maggio ?? 20:45 ??? 'Manuzzi-Orogel' #Cesena ?? @ElevenSportsIT ?? @calciocesenafc… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Cesena, Viali: “Monopoli? Tutto può cambiare, in campo con la stessa mentalità” - Mediagol : Cesena, Viali: “Monopoli? Tutto può cambiare, in campo con la stessa mentalità” -