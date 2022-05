“C’è maretta”. Cristina D’Avena si svela: il fidanzato e il figlio mai avuto (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando sentiamo il nome di Cristina D’Avena, non ci rimane che chiudere gli occhi e pensare alla nostra infanzia, ma soprattutto riusciamo a sentire la sua voce senza far partire alcun brano. Dalla sigla dei Puffi a Il Tulipano Nero, per non dimenticare Kiss me Licia e Magica Emi, la D’Avena è un simbolo e ha cresciuto più di una generazione. Nel corso di un’intervista ha fatto un po’ i conti con la sua carriera, i sogni che tiene nel cassetto, la vita sentimentale e quel figlio mai avuto. Cristina D’Avena si racconta: il fidanzato e perché non ha avuto figli Concentrata principalmente sulla carriera e sui sogni che serba nel cassetto, la D’Avena non è solita condividere informazioni private in occasione delle ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando sentiamo il nome di, non ci rimane che chiudere gli occhi e pensare alla nostra infanzia, ma soprattutto riusciamo a sentire la sua voce senza far partire alcun brano. Dalla sigla dei Puffi a Il Tulipano Nero, per non dimenticare Kiss me Licia e Magica Emi, laè un simbolo e ha cresciuto più di una generazione. Nel corso di un’intervista ha fatto un po’ i conti con la sua carriera, i sogni che tiene nel cassetto, la vita sentimentale e quelmaisi racconta: ile perché non hafigli Concentrata principalmente sulla carriera e sui sogni che serba nel cassetto, lanon è solita condividere informazioni private in occasione delle ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: «In questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione» - angiuoniluigi : RT @Corriere: «In questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione» - discoradioIT : Cristina D’Avena: «Ai concerti di Jovanotti i fan chiedono autografi a me. Con il mio fidanzato c'è maretta»… - Corriere : «In questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione» - zazoomblog : Alvin e Ilary Blasi c’è maretta?: “Non si sopportano più” - #Alvin #Ilary #Blasi #maretta?: -