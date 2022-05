Castro ancora nel dolore, è la terza vittima sul lavoro (Di giovedì 12 maggio 2022) Lovere. Non bisogna andare troppo lontano nel tempo per ripercorrere le drammatiche vicende di altri due morti sul lavoro, quelle di Vittorio Bendotti e Davide Brembilla, entrambi residenti a Castro, esattamente come Giancarlo Carizzoni, operaio 50enne di Castro. Correvano gli anni 2006 e 2007 e come teatro delle tragedie la Lucchini Sidermeccanica, a Lovere, e Palini Vernici di Pisogne. A Lovere A Lovere, Vittorio Bendotti è rimasto schiacciato da pesanti sbarre di ferro. Ennesima tragedia sul lavoro. Un altro operaio è morto mentre svolgeva la propria mansione in fabbrica. E’ accaduto nello stabilimento della bresciana Lucchini Sidermeccanica, a Lovere, paese bergamasco nella parte Nord del Lago d’Iseo. A perdere la vita è stato Vittorio Bendotti, 50enne residente a Castro (Bg). L’incidente è ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Lovere. Non bisogna andare troppo lontano nel tempo per ripercorrere le drammatiche vicende di altri due morti sul, quelle di Vittorio Bendotti e Davide Brembilla, entrambi residenti a, esattamente come Giancarlo Carizzoni, operaio 50enne di. Correvano gli anni 2006 e 2007 e come teatro delle tragedie la Lucchini Sidermeccanica, a Lovere, e Palini Vernici di Pisogne. A Lovere A Lovere, Vittorio Bendotti è rimasto schiacciato da pesanti sbarre di ferro. Ennesima tragedia sul. Un altro operaio è morto mentre svolgeva la propria mansione in fabbrica. E’ accaduto nello stabilimento della bresciana Lucchini Sidermeccanica, a Lovere, paese bergamasco nella parte Nord del Lago d’Iseo. A perdere la vita è stato Vittorio Bendotti, 50enne residente a(Bg). L’incidente è ...

Advertising

alioscia_castro : RT @Inter: ?? | CAMPIONI Massì dai, ancora un po di foto festeggiamenti ?? #MADEIT #CoppaItaliaFrecciarossa #FORZAINTER - turismoER : RT @TV2000it: #Bandierablu 14 new entry : Alba Adriatica, Caulonia, Isola di Capo Rizzuto (foto), Ispani, Riccione, San Mauro Pascoli, Por… - Paoloboi69 : RT @TV2000it: #Bandierablu 14 new entry : Alba Adriatica, Caulonia, Isola di Capo Rizzuto (foto), Ispani, Riccione, San Mauro Pascoli, Por… - TV2000it : #Bandierablu 14 new entry : Alba Adriatica, Caulonia, Isola di Capo Rizzuto (foto), Ispani, Riccione, San Mauro Pa… - TaniaGhiraldo : @nonunadimeno @Esc_Atelier @veronica_gago @Radiondarossa @PasionariaIT @DinamoPress @alioscia_castro… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 05 - 2022 ore 19:45 ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA ... DALLE 21, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO REGOLARE, ANCHE ... Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 05 - 2022 ore 20:30 ... IN DIREZIONE NAPOLI SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA ANCORA CODE SULLA PONTINA A ... DALLE 21, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO REGOLARE, ANCHE ... BergamoNews.it ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIOCODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA ... DALLE 21, TRAPRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO REGOLARE, ANCHE ...... IN DIREZIONE NAPOLI SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTACODE SULLA PONTINA A ... DALLE 21, TRAPRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI. SERVIZIO REGOLARE, ANCHE ... Castro ancora nel dolore, è la terza vittima sul lavoro