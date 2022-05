Casoria, ecco la nuova Giunta, Luca Brancaccio riconfermato ai Lavori Pubblici (Di giovedì 12 maggio 2022) Il sindaco Raffaele Bene ha comunicato le nuove nomine della Giunta comunale di Casoria. Luca Brancaccio è stato riconfermato assessore con deleghe ai Lavori Pubblici per gli ottimi risultati ottenuti in tema di opere infrastrutturali, finanziamenti PNRR e digitalizzazione della PA. Ma vediamo le altre nomine annunciate direttamente dal sindaco.“Oggi ho provveduto all’azzeramento della Giunta Municipale e dopo un confronto con i componenti e gruppi politici che mi sostengono, presento alla Città il nuovo esecutivo: Paola Ambrosio, Vicesindaco, con deleghe alle politiche ambientali, verde pubblico, arredo urbano e S.U.A.P.; Marianna Riccardi, con deleghe alle Politiche sociali; Maria Tommasina D’Onofrio, con deleghe ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) Il sindaco Raffaele Bene ha comunicato le nuove nomine dellacomunale diè statoassessore con deleghe aiper gli ottimi risultati ottenuti in tema di opere infrastrutturali, finanziamenti PNRR e digitalizzazione della PA. Ma vediamo le altre nomine annunciate direttamente dal sindaco.“Oggi ho provveduto all’azzeramento dellaMunicipale e dopo un confronto con i componenti e gruppi politici che mi sostengono, presento alla Città il nuovo esecutivo: Paola Ambrosio, Vicesindaco, con deleghe alle politiche ambientali, verde pubblico, arredo urbano e S.U.A.P.; Marianna Riccardi, con deleghe alle Politiche sociali; Maria Tommasina D’Onofrio, con deleghe ...

