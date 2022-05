Caso Petrocelli, domani i nuovi membri della commissione Esteri. Ma la maggioranza è divisa sul successore (Di giovedì 12 maggio 2022) Entro la prossima settimana, la nuova commissione Esteri del Senato post Petrocelli sarà funzionante, assicurano da più parti. Al momento, l’elezione del nuovo presidente è prevista per martedì. Ma dopo la defenestrazione del presidente quasi ex Cinque stelle (che dovrebbe essere espulso sempre la prossima settimana) e a poco tempo dalla riunione dei nuovi commissari, non c’è accordo sul successore. Soprattutto, manca l’intesa all’interno del partito, il Movimento Cinque stelle appunto, che punta a confermare la guida della commissione, in modo da mantenere l’attuale equilibrio parlamentare. La divisione riguarda prima di tutto il vicepresidente del gruppo, Gianluca Ferrara, noto per aver sempre criticato duramente la Nato e gli Stati Uniti, che sulla carta sarebbe ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Entro la prossima settimana, la nuovadel Senato postsarà funzionante, assicurano da più parti. Al momento, l’elezione del nuovo presidente è prevista per martedì. Ma dopo la defenestrazione del presidente quasi ex Cinque stelle (che dovrebbe essere espulso sempre la prossima settimana) e a poco tempo dalla riunione deicommissari, non c’è accordo sul. Soprattutto, manca l’intesa all’interno del partito, il Movimento Cinque stelle appunto, che punta a confermare la guida, in modo da mantenere l’attuale equilibrio parlamentare. La divisione riguarda prima di tutto il vicepresidente del gruppo, Gianluca Ferrara, noto per aver sempre criticato duramente la Nato e gli Stati Uniti, che sulla carta sarebbe ...

Advertising

simocanettieri : 'Il sito del Senato sotto attacco degli hacker russi? È una ritorsione per il caso Petrocelli', si scherza, ma non… - LadyOscar1976 : RT @dottorbarbieri: ???? È convocata per domani la Giunta per il Regolamento del #openSenato sul caso del Presidente #Petrocelli (che accusa… - anodo59 : RT @SusyMethil: @vitopetrocelli Guardi Sig. Petrocelli, questa gente è così sconvolta per una Z, nonostante abbia chiarito che era una prov… - StefaniSer : RT @SusyMethil: @vitopetrocelli Guardi Sig. Petrocelli, questa gente è così sconvolta per una Z, nonostante abbia chiarito che era una prov… - Paola222006421 : RT @SusyMethil: @vitopetrocelli Guardi Sig. Petrocelli, questa gente è così sconvolta per una Z, nonostante abbia chiarito che era una prov… -