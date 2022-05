Caserta, si stufa dell'attesa al bar e spara in aria: clienti terrorizzati, finto carabiniere denunciato (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta Infastidito dall'attesa al bancone del bar, si è finto carabiniere e ha estratto una pistola minacciando i titolari, quindi è uscito all'esterno e ha esploso vari colpi in aria. Poi si è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) commenta Infastidito dall'al bancone del bar, si èe ha estratto una pistola minacciando i titolari, quindi è uscito all'esterno e ha esploso vari colpi in. Poi si è ...

