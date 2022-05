Casa di Giulietta, il Comune di Verona valuta l’esproprio del cortile: “Ingresso solo con biglietto” (Di giovedì 12 maggio 2022) Da tempo, l’accesso alla Casa di Giulietta – nascosta nella palazzina trecentesca collocata al centro di Verona – risulta problematico. L’amministrazione comunale ha ricevuto più di una critica per non aver affrontato la questione delle code che affollano via Cappello e degli assembramenti nel cortile dove un tempo Romeo faceva la corte alla sua amata. L’Ingresso a pagamento – progetto del Comune – è la soluzione allo studio. Le posizioni – Intervistato dal Corriere della Sera, l’assessore alla Cultura del Comune di Verona, Francesca Briani, ha rimandato al mittente le accuse di inadempienza: “Niente di fatto? Non direi proprio!“. “Basta confrontare le foto di qualche anno fa – spiega – con quelle di adesso: un fiume di persone informe, nei periodi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Da tempo, l’accesso alladi– nascosta nella palazzina trecentesca collocata al centro di– risulta problematico. L’amministrazione comunale ha ricevuto più di una critica per non aver affrontato la questione delle code che affollano via Cappello e degli assembramenti neldove un tempo Romeo faceva la corte alla sua amata. L’a pagamento – progetto del– è la soluzione allo studio. Le posizioni – Intervistato dal Corriere della Sera, l’assessore alla Cultura deldi, Francesca Briani, ha rimandato al mittente le accuse di inadempienza: “Niente di fatto? Non direi proprio!“. “Basta confrontare le foto di qualche anno fa – spiega – con quelle di adesso: un fiume di persone informe, nei periodi ...

