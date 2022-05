Casa Bianca | nessun intento aggressivo da espansione Nato

Advertising

Agenzia ANSA

Gli Usa sostengono ogni richiesta di Finlandia e Svezia di adesione alla Nato: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. "La Nato e' un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'e' alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nato": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki rispondendo ad una domanda sulla minaccia di ritorsioni da parte di Mosca in caso di adesione di Finlandia e/o Svezia all'Alleanza. Biden dovrebbe visitare la Corea del Sud e il Giappone dal 20 al 24 maggio e tenere colloqui con le sue controparti.