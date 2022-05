Caro Porro, ti spiego perché ho paura della mascherina a scuola per mio figlio (Di giovedì 12 maggio 2022) Caro Porro, approfitto del Tuo indirizzo e-mail per scriverti di getto queste poche righe di sfogo personale. Ho ascoltato con attenzione la trasmissione di ieri sera e condivido il tuo sgomento di fronte all’obbligo imposto ai nostri figli di portare la mascherina a scuola otto ore, di non abbassarla neppure per prendere fiato, di indossarla anche all’esterno. Da madre comprendo ancor di più il tuo sconcerto nel leggere i sondaggi e nell’apprendere che l’ottanta per cento degli italiani… è d’accordo. Spero che un giorno i miei figli potranno perdonarmi per averli fatti vivere in un mondo che trabocca di ipocriti e di farisei. Ma certo, l’importante è apparire ligi alla legge. La scuola non si pone il dubbio se sia giusto o ingiusto, logico o aberrante. Non si è più abituati a pensare. Mi chiedo come ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 12 maggio 2022), approfitto del Tuo indirizzo e-mail per scriverti di getto queste poche righe di sfogo personale. Ho ascoltato con attenzione la trasmissione di ieri sera e condivido il tuo sgomento di fronte all’obbligo imposto ai nostri figli di portare laotto ore, di non abbassarla neppure per prendere fiato, di indossarla anche all’esterno. Da madre comprendo ancor di più il tuo sconcerto nel leggere i sondaggi e nell’apprendere che l’ottanta per cento degli italiani… è d’accordo. Spero che un giorno i miei figli potranno perdonarmi per averli fatti vivere in un mondo che trabocca di ipocriti e di farisei. Ma certo, l’importante è apparire ligi alla legge. Lanon si pone il dubbio se sia giusto o ingiusto, logico o aberrante. Non si è più abituati a pensare. Mi chiedo come ...

