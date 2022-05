Carmen Di Pietro: la reazione al bacio fra Alessandro e Maria Laura (Di giovedì 12 maggio 2022) Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis si sono dati un bacio in bocca per gioco e questo non è granché piaciuto a Carmen Di Pietro. Tutto è nato per “colpa” di Edoardo Tavassi che ha organizzato un fantomatico gioco della bottiglia fai-da-te pur di far scambiare un bacio ai due piccioncini. “Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così”. – Ha esordito in confessionale Carmen Di Pietro. “Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022)Iannoni eDe Vitis si sono dati unin bocca per gioco e questo non è granché piaciuto aDi. Tutto è nato per “colpa” di Edoardo Tavassi che ha organizzato un fantomatico gioco della bottiglia fai-da-te pur di far scambiare unai due piccioncini. “Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione diper capire se è davvero interessata adoppure è una cosa così”. – Ha esordito in confessionaleDi. “Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato!’. Se mi accorgo cheprende in giro mio figlio io mi arrabbio sul ...

