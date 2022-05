Carburanti | prezzi oggi | sale ancora benzina | cala diesel

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Prezzoin Italia,un rialzo per lae un ribasso sul gasolio. Nuovi movimenti questa mattina sui listini deiconsigliati deidei maggiori marchi. Contrastato anche l’andamento delle medie nazionali deipraticati alla pompa:self service in aumento a 1,83 euro/litro, gasolio in calo a 1,843 euro/litro.in discesa sia il Gpl (0,842 euro/litro) che il metano (1,884 euro/kg). Balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Brent in aumento a 106 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati dellae ...

Ancora un rialzo sulla benzina , ancora un ribasso sul gasolio. Nuovi movimenti questa mattina sui listini deiconsigliati deidei maggiori marchi. Contrastato anche l'andamento delle medie nazionali deipraticati alla pompa: benzina self service in aumento a 1,83 euro/litro, gasolio ...Il testo, detto anche " Decreto Aiuti ", contiene in particolare una serie di sostegni al potere d'acquisto dei cittadini, colpiti dall'aumento deidi materie prime,e generi di ...La Tipo Hybrid amplia la gamma con 1.5 L mild hybrid da 130 CV e motore elettrico in grado di muovere l'auto fino al 50% del tempo in ambiente urbano ..