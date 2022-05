(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Ladidihato ladipresentata dai difensori dell'ex magistrato Lucanei confronti deidel tribunale nel processo per l'accusa di corruzione, in quanto iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati. Il rigetto dell'istanza era stato sollecitato dalla Procura Generale con una memoria depositata. “Verificando quelli che sono gli scopi dell'Anm, secondo quanto espressamente previsto dalla articolo 2 dello Statuto, risulta evidente che il magistrato iscritto alla stessa associazione può avere nel procedimento in oggetto solo ed esclusivamente un interesse ideologico rappresentato – scrivono i– dall'affermazione dei valori fondanti ...

TV7Benevento : Caos procure: Corte appello Perugia rigetta richiesta Palamara su ricusazione giudici - -

Caos procure: Corte appello Perugia rigetta richiesta Palamara su ricusazione giudici Il rigetto dell'istanza era stato sollecitato dalla Procura Generale con una memoria depositata. "Verificando quelli che sono gli scopi dell'Anm, secondo quanto espressamente previsto dalla articolo 2 ...