Campionato Nazionale Parrucchieri: il napoletano Biagio Fortino (Di giovedì 12 maggio 2022) Biagio Fortino vince il Campionato Nazionale Parrucchieri, l’hair style di molti calciatori ha trionfato al Campionato Nazionale italiano stili contemporanei total look man. Una grande affermazione per Biagio, collaboratore di Hombre Parrucchieri di Frattamaggiore, che dopo il terzo posto del 2019 a Catania è riuscito a piazzarsi davanti a tutti nella stessa categoria. Biagio, che da anni cura lo stile di molti calciatori di diverse categorie, è riuscito a portare a casa un titolo Nazionale mettendo dietro di se decine di concorrenti da tutta Italia. La manifestazione che quest’anno si è svolta a Pozzuoli è riconosciuta tra le più importanti della categoria e per Biagio è il giusto ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022)vince il, l’hair style di molti calciatori ha trionfato alitaliano stili contemporanei total look man. Una grande affermazione per, collaboratore di Hombredi Frattamaggiore, che dopo il terzo posto del 2019 a Catania è riuscito a piazzarsi davanti a tutti nella stessa categoria., che da anni cura lo stile di molti calciatori di diverse categorie, è riuscito a portare a casa un titolomettendo dietro di se decine di concorrenti da tutta Italia. La manifestazione che quest’anno si è svolta a Pozzuoli è riconosciuta tra le più importanti della categoria e perè il giusto ...

