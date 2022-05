Campionato Eccellenza nella bufera: il Livorno presenta un esposto per illecito sportivo (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha dell’incredibile quanto successo nella partita tra Tau e Figline. Con i padroni di casa avanti 3-1 e in superiorità numerica, il Figline cerca in tutti i modi di favorire gli avversari con giocate da illecito sportivo in modo da far crescere la loro differenza reti. Infatti, così facendo, obbligano il Livorno a vincere lo scontro diretto della prossima settimana. Il Tau chiarisce la propria posizione con un comunicato ben chiaro: “Ci teniamo a prendere le distanze da quanto successo negli ultimi dieci minuti di gioco, durante la partita contro il Figline, perché queste logiche e questi comportamenti sono fuori dalla nostra cultura sportiva. La società Tau Calcio oggi, come sempre, ha onorato la propria maglia e il gioco del calcio, conquistando meritatamente la vittoria nei 90 minuti di gioco”. Continuano ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Ha dell’incredibile quanto successopartita tra Tau e Figline. Con i padroni di casa avanti 3-1 e in superiorità numerica, il Figline cerca in tutti i modi di favorire gli avversari con giocate dain modo da far crescere la loro differenza reti. Infatti, così facendo, obbligano ila vincere lo scontro diretto della prossima settimana. Il Tau chiarisce la propria posizione con un comunicato ben chiaro: “Ci teniamo a prendere le distanze da quanto successo negli ultimi dieci minuti di gioco, durante la partita contro il Figline, perché queste logiche e questi comportamenti sono fuori dalla nostra cultura sportiva. La società Tau Calcio oggi, come sempre, ha onorato la propria maglia e il gioco del calcio, conquistando meritatamente la vittoria nei 90 minuti di gioco”. Continuano ...

