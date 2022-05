Camionisti rispettati? Lo si diventa indicando ai datori di lavoro la strada da seguire con i propri dipendenti

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un progetto per riqualificare la figura del conducente di camion e farne un vero, e 'rispettato' professionista in un comparto ad alta tecnologia e di rilevanza strategica per l'economia italiana ...

Un'inversione a "u" nel modo di "guardare alla categoria dei camionisti (figura professionale che nonostante spesso abba vestito i panni dell'eroe della strada socialmente non riscuote né simpatia né rispetto). Camionisti 'rispettati' si diventa seguendo questo decalogo e cambiando la mentalità di tanti datori di lavoro. Tutto sul Bonus patente 2022, l'agevolazione per incentivare gli Under 35 a prendere la patente CQC: a chi spetta e come richiederlo.