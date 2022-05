(Di giovedì 12 maggio 2022) "Squadra che vince…è una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Una vittoria permette di alzare il livello di tutti, riporta entusiasmo non solo per chi è partito, ma anche per quelli che ...

Advertising

glooit : Calcio:Venezia;Soncin, emozione contro Mourinho, ce la giochiamo leggi su Gloo - glooit : Calcio:Venezia;Soncin, emozione contro Mourinho, ce la giochiamo leggi su Gloo - Fantacalcio : Venezia, Vacca: 'Con l'arrivo di Soncin è scattato qualcosa dentro di noi' - sportli26181512 : Venezia, Ceccaroni operato: intervento riuscito: Il giocatore rientrerà immediatamente a disposizione del tecnico S… - ZO_it : Di Nicola #Tagliavini (il #Tosco). #VeneziaBFC #VeneziaBologna #Venezia #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Soncin… -

Esprime fiducia nel prossimo impegno di campionato, che vede ilin trasferta contro la Roma, il neo tecnico dei lagunari, Andrea. La vittoria in extremis con il Bologna tiene aperta ...Commenta per primo Andrea, allenatore del, presenta in conferenza stampa la ... per unefficace. Può giocare ..."Squadra che vince…è una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Una vittoria permette di alzare il livello di tutti, riporta entusiasmo non solo per chi è partito, ma anche per quelli che son ...Andrea Soncin, allenatore del Venezia, presenta in conferenza stampa la sfida con la Roma: "Squadra che vince non si cambia Squadra che vince è una bella iniezione di fiducia per tutto il gruppo, poi ...