Calciomercato Milan – Jovic lascia il Real Madrid | occasione rossonera

Advertising

cmdotcom : #Milan, le testimonianze choc dei tifosi a #Verona: 'Pugni e minacce, i bambini piangevano. Aspettati con le cinghi… - Gazzetta_it : Milan, con Investcorp si può 'attaccare': sì a David, ma non è l'unica opzione #Calciomercato - cmdotcom : #Milan, c’è la data della firma di #Origi: i dettagli del contratto e quel retroscena… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Chi saranno i centravanti nel futuro del #Milan??? - RadioRossonera : Chi saranno i centravanti nel futuro del #Milan??? -

... ma la prossima estate vorrà fare la voce grossa ed imporre le scelte di. Molti gli ... Un mediano e due trequartisti via da Londra: sarebbero utili alIl Tottenham è dunque pronto a ...Commenta per primo Ilcerca un attaccante esterno sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport , in alternativa a Berardi del Sassuolo spunta Deulofeu dell'Udinese.“Ora è probabile che la Roma e Zaniolo a fine mese si siedano allo stesso tavolo per parlare del rinnovo del contratto (quello attuale ha scadenza 2024)”. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, il tema ...L’ex rossonero non ha mai nascosto il suo amore per il Milan ed in questa stagione, quando è stato bene, è stato decisivo per l’Udinese. (Spazio Milan) Se ne è parlato anche su altri media L'ala ...