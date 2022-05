Calciomercato Lazio, Acerbi nel mirino di due club di Serie A! (Di giovedì 12 maggio 2022) Il rapporto tra Francesco Acerbi e la tifoseria laziale ormai è insanabile, il sorriso dopo il gol all’ultimo minuto di Tonali ha solo aumentato il gelo tra le parti e se prima il rinnovo sembrava essere in bilico, ora più che mai un suo addio è sempre più certo. “Un sorriso isterico” che porta Acerbi e la Lazio a guardarsi attorno: la soluzione migliore ora sarebbe quella i cedere il difensore italiano questa estate, vista anche la difficoltà di adattamento al gioco di Sarri, con una difesa a 4 che si differenzia rispetto a quella degli anni precedenti di Simone Inzaghi a 3. I Biancocelesti stanno trattando Alessio Romagnoli, che al termine della stagione si svincolerà dal Milan e questo può essere un chiaro segnale per il centrale della Lazio. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Il rapporto tra Francescoe la tifoseria laziale ormai è insanabile, il sorriso dopo il gol all’ultimo minuto di Tonali ha solo aumentato il gelo tra le parti e se prima il rinnovo sembrava essere in bilico, ora più che mai un suo addio è sempre più certo. “Un sorriso isterico” che portae laa guardarsi attorno: la soluzione migliore ora sarebbe quella i cedere il difensore italiano questa estate, vista anche la difficoltà di adattamento al gioco di Sarri, con una difesa a 4 che si differenzia rispetto a quella degli anni precedenti di Simone Inzaghi a 3. I Biancocelesti stanno trattando Alessio Romagnoli, che al termine della stagione si svincolerà dal Milan e questo può essere un chiaro segnale per il centrale della. ...

