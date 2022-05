Calcio: Zeman 'Roma in finale Conference? Competizione basso livello' (Di giovedì 12 maggio 2022) "Mourinho? Ha vinto dove anche prima di lui si vinceva" Roma - "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno di quello che è questa Competizione. Ma che coppa è? E' una ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Mourinho? Ha vinto dove anche prima di lui si vinceva"- "Mourinho ha portato laindiLeague? E' un segno di quello che è questa. Ma che coppa è? E' una ...

