Calcio | Zeman | ' livello Conference League molto basso | torneo da paesi sottosviluppati'

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno del livello di quella coppa, che è di un livello molto basso. Una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati, anche se ci sono state anche squadre grandi". Così l'ex allenatore della Roma Zdenek Zeman a 'Un Giorno da Pecora'.

