Calcio: Serie A, gli arbitri della 37/a giornata (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Questi gli arbitri della 37/a giornata di Serie A, in programma domenica 15 maggio: Empoli-Salernitana (sabato 14, ore 15): Massa; Verona-Torino (sabato 14, ore 18): Camplone; Udinese-Spezia (sabato 14, ore 18): Aureliano; Roma-Venezia (sabato 14, ore 20.45): Sozza; Bologna-Sassuolo (ore 12.30): Ghersini; Napoli-Genoa (ore 15): Fabbri; Milan-Atalanta (ore 18): Orsato; Cagliari-Inter (ore 20.45): Doveri; Sampdoria-Fiorentina (lunedì 16, ore 18.30): Mariani; Juventus-Lazio (lunedì 16, ore 20.45): Ayroldi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Questi gli37/adiA, in programma domenica 15 maggio: Empoli-Salernitana (sabato 14, ore 15): Massa; Verona-Torino (sabato 14, ore 18): Camplone; Udinese-Spezia (sabato 14, ore 18): Aureliano; Roma-Venezia (sabato 14, ore 20.45): Sozza; Bologna-Sassuolo (ore 12.30): Ghersini; Napoli-Genoa (ore 15): Fabbri; Milan-Atalanta (ore 18): Orsato; Cagliari-Inter (ore 20.45): Doveri; Sampdoria-Fiorentina (lunedì 16, ore 18.30): Mariani; Juventus-Lazio (lunedì 16, ore 20.45): Ayroldi.

Advertising

Gazzetta_it : 'Insulti, pugni, birre addosso ai bambini: la domenica da incubo dei milanisti al Bentegodi' - pisto_gol : Tifosi del Milan: 'Insulti, pugni, birre addosso ai bambini' Succede a Verona, Italia, nel 2022- La Gazzetta dello… - Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - Fprime86 : RT @tuttosport: #Mandorlini a #Chiellini: 'Gioca finché non ti portano via i carabinieri...' ??? - paoloangeloRF : Milan-Atalanta a Orsato, Doveri per Cagliari-Inter -