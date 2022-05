Calcio: Osimhen, 'spero di continuare con Spalletti, prossimo anno lotteremo per scudetto' (Di giovedì 12 maggio 2022) Napoli, 12 mag. - (Adnkronos) - "Devo ringraziare tanto Spalletti. Mi ha aiutato molto nella mia crescita e devo ringraziare anche il suo staff che mi ha aiutato a migliorare i miei movimenti. Spalletti mi parla sempre dopo gli allenamenti, è un tecnico di altissimo livello. spero di poter lavorare con lui ancora per tanti anni". Così l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. "Siamo molto delusi per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo scudetto. Lo siamo perché sapevamo di avere le qualità per vincere, potevamo vincere, lo scudetto era il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Napoli, 12 mag. - (Adnkronos) - "Devo ringraziare tanto. Mi ha aiutato molto nella mia crescita e devo ringraziare anche il suo staff che mi ha aiutato a migliorare i miei movimenti.mi parla sempre dopo gli allenamenti, è un tecnico di altissimo livello.di poter lavorare con lui ancora per tanti anni". Così l'attaccante del Napoli Victorai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. "Siamo molto delusi per non aver lottato per lofino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché ilancora per lo. Lo siamo perché sapevamo di avere le qualità per vincere, potevamo vincere, loera il ...

