Calcio | Inter | dopo la Super Coppa anche la Coppa Italia

Advertising

SerieA : ???? Finale #CoppaItaliaFrecciarossa ?? @juventusfc ?? @Inter ?? Gli attori protagonisti ?? Calcio d’inizio: ore 21:00… - Inter : ?? | CALCIO D'INIZIO ?? Inizia la finale all’Olimpico ?? ?? Forza ragazzi!!! #JuventusInter 0?-0?… - fanpage : Tutta l'Inter si congratula con il direttore di gara dopo la finale #juventusinter #coppaitaliafrecciarossa - SgtAladin : E dopo questa vergognosa partita è morto il gioco del calcio ed è nato il gioco del var.Finalmente gli arbitri poss… - Luxgraph : Coppa Italia, Marchisio cuore Juve: 'Verranno tempi migliori. Inter superiore' -

L'spalanca ancora la bacheca, dopo la Supercoppa anche la Coppa Italia che mancava da undici anni. Per la Juventus nessun trofeo, una brutta cicatrice per chi è abituato al caviale. Una finale ...Sul CorSera. Molti mezzi giocatori nel momento della lotta. L'è al massimo, non si capisce perché sia così lontana dal Milan Genova 06/05/2022 - campionato diserie A / Genoa - Juventus / foto Image Sport nella foto: Dusan Vlahovic Sul Corriere ...‘Mamma mia che palloni’ | FOTO 11 Maggio 2022 Ex Inter si sbilancia su Dybala: quello che ha detto ha infiammato i tifosi 11 Maggio 2022 Questo sito non costituisce testata giornalistica e non ha ...Doppietta di Perisic, polemiche bianconere sull'arbitraggio Inzaghi sull'altare, Allegri nella polvere. L'Inter spalanca ancora la bacheca, dopo la Supercoppa anche la Coppa Italia che mancava da ...