Calcio | Il Venezia ci crede ancora | Soncin ' A Roma per fare un' impresa'

(Di giovedì 12 maggio 2022) "La vittoria sul Bologna una bella iniezione di fiducia"- La salvezza non dipende dalma il successo sul Bologna, arrivato dopo tre mesi e dieci sconfitte consecutive, ha dato un bel ...

Advertising

noianononhodet1 : @Luna_di_Venezia beh la contrapposizione è calcio dei ricchi contro il calcio popolare. Poi per un po' di soldi non… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Soncin: 'Incontrare Mourinho sarà emozionante, vogliamo giocarcela con la Roma' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Soncin: 'Incontrare Mourinho sarà emozionante, vogliamo giocarcela con la Roma' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - Soncin: 'Incontrare Mourinho sarà emozionante, vogliamo giocarcela con la Roma' - apetrazzuolo : VENEZIA - Soncin: 'Incontrare Mourinho sarà emozionante, vogliamo giocarcela con la Roma' -

La sfida dell'Olimpico di sabato rischia di essere "disinnescata" dalla partita di Empoli del pomeriggio: se la Salernitana uscisse imbattuta, ilsarebbe retrocesso in Serie B. "L'esito della ...Alnon piace però la tempistica uscita dal calendario: la Salernitana giocherà prima, fattore che può condizionare. "Siamo esseri umani e le situazioni esterne vanno a condizionare le ...'La vittoria sul Bologna una bella iniezione di fiducia' VENEZIA (ITALPRESS) - La salvezza non dipende dal Venezia ma il successo sul ...VENEZIA- Nella conferenza stampa precendente la sfida dell'Olimpico contro la Roma, il tecnico del Venezia, Andrea Soncin, ha parlato del momento della squadra e della prossima partita. "La vittoria c ...