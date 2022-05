Calcio: Grifo, 'amo l'Italia, Serie A e Nazionale i miei sogni' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Una stagione da protagonista in Germania con la maglia del Friburgo con cui, a una giornata dal termine della Bundesliga, è in lotta per un piazzamento Champions. Vincenzo Grifo si gode il momento d'oro e a Sky Sport ha parlato di quelli che sono i suoi sogni: "Sono Italiano, a casa si parla Italiano, anche con mia figlia e i miei genitori, a casa mia in Germania si mangia Italiano, amo tutto dell'Italia. Mi trovo molto bene a Friburgo ma nel futuro non si sa mai cosa succederà, prima mancano queste due partite importanti compresa la finale di Coppa di Germania che è molto importante, poi le vacanze e poi, se ci sarà la possibilità farò dei pensieri sulla Serie A". Il pensiero anche sulla mancata qualificazione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Una stagione da protagonista in Germania con la maglia del Friburgo con cui, a una giornata dal termine della Bundesliga, è in lotta per un piazzamento Champions. Vincenzosi gode il momento d'oro e a Sky Sport ha parlato di quelli che sono i suoi: "Sonono, a casa si parlano, anche con mia figlia e igenitori, a casa mia in Germania si mangiano, amo tutto dell'. Mi trovo molto bene a Friburgo ma nel futuro non si sa mai cosa succederà, prima mancano queste due partite importanti compresa la finale di Coppa di Germania che è molto importante, poi le vacanze e poi, se ci sarà la possibilità farò dei pensieri sullaA". Il pensiero anche sulla mancata qualificazione ...

