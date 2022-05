Cagliari: lavoro tattico in vista dell’Inter. Terapie per Nandez (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue la preparazione del Cagliari, in visata del match di domenica 15 maggio all’Unipol Domus contro l’Inter. In palio punti vitali per entrambe le squadre. Per i rossoblù di Agostini attivazione tecnica e torelli, a seguire rapidità, lavori sul possesso palla e una serie di partite a tema su spazi ridotti. Terapie per Nahitan Nandez. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue la preparazione del, in visata del match di domenica 15 maggio all’Unipol Domus contro l’Inter. In palio punti vitali per entrambe le squadre. Per i rossoblù di Agostini attivazione tecnica e torelli, a seguire rapidità, lavori sul possesso palla e una serie di partite a tema su spazi ridotti.per Nahitan. SportFace.

