Cagliari Inter | Agostini prepara la mossa a sorpresa

Il tecnico del Cagliari Alessandro Agostini prepara la mossa a sorpresa per la gara di domenica contro l'Inter Cagliari Inter è l'ultima spiaggia per i sardi e per la salvezza della squadra di Agostini. Una partita complicata e difficile, ma che può avere il vantaggio del riposo per i sardi, visto che l'Inter ha giocato 120? contro la Juve nella finale di Coppa Italia. Agostini sta valutando alcune scelte per la partita dell'Unipol Domus, e potrebbe schierare a sorpresa Baselli. Il centrocampista è entrato molto bene contro la Salernitana e il tecnico potrebbe utilizzarlo dal primo minuto contro i nerazzurri. Lo scrive La Nuova Sardegna.

