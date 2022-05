Busta paga, chi fa questo lavoro non avrà i 200€ di bonus (Di giovedì 12 maggio 2022) Il bonus da 200 euro per molti lavoratori andrà in Busta paga. Per altri invece, sarà necessario fare apposita richiesta Il bonus da 200 euro è atteso per il mese di luglio. La data dovrebbe essere confermata per i lavoratori dipendenti che riceveranno il beneficio economico direttamente in Busta paga. Il datore di lavoro erogherà L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilda 200 euro per molti lavoratori andrà in. Per altri invece, sarà necessario fare apposita richiesta Ilda 200 euro è atteso per il mese di luglio. La data dovrebbe essere confermata per i lavoratori dipendenti che riceveranno il beneficio economico direttamente in. Il datore dierogherà L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Uaranger : RT @HoaraBorselli: 117 euro in più in busta paga ai dipendenti pubblici e 1.800 euro di arretrati. C’è l’inflazione dicono. Giusto! Ma gli… - Quintarelli_A : RT @HoaraBorselli: 117 euro in più in busta paga ai dipendenti pubblici e 1.800 euro di arretrati. C’è l’inflazione dicono. Giusto! Ma gli… - TeresaJordano70 : RT @HoaraBorselli: 117 euro in più in busta paga ai dipendenti pubblici e 1.800 euro di arretrati. C’è l’inflazione dicono. Giusto! Ma gli… - LoredanaMuscol1 : RT @HoaraBorselli: 117 euro in più in busta paga ai dipendenti pubblici e 1.800 euro di arretrati. C’è l’inflazione dicono. Giusto! Ma gli… - DorianTinovi : RT @Gitro77: Questa è una busta paga dell'agosto 1987. Stagione raccolta e lavorazione pomodori. 20 giorni con straordinari in busta. 1.613… -