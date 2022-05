Buco nero nella via Lattea, ecco la prima foto: «Einsten aveva ragione». Nel team anche scienziati italiani (Di giovedì 12 maggio 2022) Einstein aveva ragione, i buchi neri sono proprio come descritti dalla sua teoria della relatività generale ed è una delle conferme arrivata grazie alla prima ‘fotò svelata oggi del Buco nero al centro della Via Lattea. Si tratta della prima immagine del Buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A* al centro della nostra galassia ed è stata mostrata al mondo nel corso di una conferenza stampa internazionale e trasmessa anche dalla sede centrale dell’Inaf, a Roma. Il Buco nero, che si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Questo risultato – ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 12 maggio 2022) Einstein, i buchi neri sono proprio come descritti dalla sua teoria della relatività generale ed è una delle conferme arrivata grazie alla‘fotò svelata oggi delal centro della Via. Si tratta dellaimmagine delsupermassiccio chiamato Sagittarius A* al centro della nostra galassia ed è stata mostrata al mondo nel corso di una conferenza stampa internazionale e trasmessadalla sede centrale dell’Inaf, a Roma. Il, che si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Questo risultato – ...

