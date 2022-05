Britney Spears e le foto senza veli, il vero motivo dietro gli scatti (Di giovedì 12 maggio 2022) Britney Spears è una donna libera, dopo anni di soprusi, eppure in molti non vogliono accettare che, a 40 anni, la popstar possa postare liberamente sui social degli scatti senza veli, dei video divertenti, dei semplici selfie come facciamo tutti quotidianamente. Proprio le ultime immagini di nudo della cantante hanno scatenato il perbenismo di molti che, invece di capire il vero motivo che si cela dietro i post, hanno dato il via a una polemica sterile. Il caso Britney Spears: dalla tutela forzata alla libertà Quando lo scorso 12 novembre Britney Spears è diventata una donna libera, dopo 13 anni di soprusi, ingiustizie, trattamenti medici forzati e non necessari, da parte di suo padre ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022)è una donna libera, dopo anni di soprusi, eppure in molti non vogliono accettare che, a 40 anni, la popstar possa postare liberamente sui social degli, dei video divertenti, dei semplici selfie come facciamo tutti quotidianamente. Proprio le ultime immagini di nudo della cantante hanno scatenato il perbenismo di molti che, invece di capire ilche si celai post, hanno dato il via a una polemica sterile. Il caso: dalla tutela forzata alla libertà Quando lo scorso 12 novembreè diventata una donna libera, dopo 13 anni di soprusi, ingiustizie, trattamenti medici forzati e non necessari, da parte di suo padre ...

M1dn4_ : britney spears perfavore se vuoi mettere nudes non farlo su instagram, l’ho aperto e mi è pijato un colpo - poison0vs : se l’acquario fosse una canzone, sarebbe decisamente “oops I did it again” di britney spears - rottenmiu : anche voi vi siete dimenticati che gabriel garko e gay e che britney spears e incinta - zazoomblog : Achille Lauro all’Eurovision con Stripper: sul palco con un toro Madonna e Britney Spears - #Achille #Lauro #all’E… - beachfossilae : Finalmente ho trovato qualcuno a cui dedicare tutto il puttanpop di Britney Spears -