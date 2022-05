Bper: impatto Pnrr su ricavi, per oltre 40% imprese porterà incremento (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Settori e territori: l'impatto della pandemia su Gomma e Meccanica e le opportunità offerte dal Pnrr”, con la collaborazione dell'ente e la partecipazione dell'Unione degli Industriali di Varese: è questo il tema del convegno organizzato da Bper Banca presso la sede della Camera di Commercio di Varese, che si è svolto nel pomeriggio. Nel corso dei lavori è stata presentata la ricerca Nomisma sui due settori chiave per l'economia della provincia di Varese, delineando lo scenario complessivo, le opportunità e i possibili sviluppi futuri. La ricerca sottolinea come il biennio appena vissuto abbia prodotto impatti negativi sulle performance delle imprese - che hanno registrato fatturati inferiori al 2019. In particolare, tra le imprese della meccanica 1 su 4 afferma di aver ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Settori e territori: l'della pandemia su Gomma e Meccanica e le opportunità offerte dal”, con la collaborazione dell'ente e la partecipazione dell'Unione degli Industriali di Varese: è questo il tema del convegno organizzato daBanca presso la sede della Camera di Commercio di Varese, che si è svolto nel pomeriggio. Nel corso dei lavori è stata presentata la ricerca Nomisma sui due settori chiave per l'economia della provincia di Varese, delineando lo scenario complessivo, le opportunità e i possibili sviluppi futuri. La ricerca sottolinea come il biennio appena vissuto abbia prodotto impatti negativi sulle performance delle- che hanno registrato fatturati inferiori al 2019. In particolare, tra ledella meccanica 1 su 4 afferma di aver ...

