Boxe | su Dazn torna lo spettacolo della Milano boxing night

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 maggio 2022), 12 mag. - (Adnkronos) - Venerdì 13 maggio la grandeè protagonista su: l'appuntamento è con la. L'evento, fruttojoint venture pluriennale tra MatchroomItaly, OPI Since 82 e, si terrà ancora una volta all'Allianz Cloud dia partire dalle 18:00 e verrà trasmesso in esclusiva in live streaming a partire dalle ore 20:00, in oltre 200 territori in tutto il mondo su; successivamente, sarà possibile rivedere gli incontri anche on demand. Al commento per, Niccolò Pavesi e Alessandro Duran. Tanti gli ospiti d'eccezione presenti allacon personaggi del ...