Boxe, Scardina batte De Carolis? Lo scenario: tra Ranking, prossimo avversario e sogno Mondiale (Di giovedì 12 maggio 2022) Daniele Scardina alza l'asticella e sfida un campione del mondo nostrano per puntare a sfide sempre più prestigiose. Giovanni De Carolis sarà fino ad ora l'avversario più ostico e prestigioso della carriera di King Toretto: il combattimento è in programma nella serata di venerdì 13 maggio, all'Allianz Cloud di Milano. Facile quindi immaginare che il pubblico sarà dalla parte del pugile di Rozzano che dopo Nunez e Doberstein affronta l'ex campione del mondo WBA dei pesi supermedi con l'obiettivo di difendere il titolo intercontinentale WBO. Tradotto: un passaggio agevolato per un posto nei piani alti del Ranking della divisione. Scardina arriva preparatissimo, dopo mesi di preparazione con Dino Spencer e persino dopo settimane di sparring con Golovkin. Ma qual è lo scenario in caso di ...

