Boxe femminile, Sirine Charaabi travolge Jin e si qualifica agli ottavi dei Mondiali (Di giovedì 12 maggio 2022) Sirine Charaabi debutta con una bella vittoria ai Mondiali 2022 di Boxe femminile, in corso di svolgimento alla Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). L’azzurra si è imposta con verdetto unanime (5-0, 29-27 per tutti i cinque giudici) contro la sudcoreana Hyejeong Jin e si è così qualificata agli ottavi di finale della categoria fino a 54 kg. La pugile italiana non aveva iniziato l’incontro in maniera brillante, soffrendo un po’ lo stile propositivo dell’asiatica, ma tra seconda e terza ripresa ha legittimato il successo: ha alzato il ritmo e l’intensità dei propri colpi, facendosi apprezzare anche per precisione e potenza. Un bel sigillo per la Campionessa d’Europa Under 22, che dimostra di poter dire la sua anche al piano superiore tra i pesi ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)debutta con una bella vittoria ai2022 di, in corso di svolgimento alla Basaksehir Genclik di Istanbul (Turchia). L’azzurra si è imposta con verdetto unanime (5-0, 29-27 per tutti i cinque giudici) contro la sudcoreana Hyejeong Jin e si è cosìtadi finale della categoria fino a 54 kg. La pugile italiana non aveva iniziato l’incontro in maniera brillante, soffrendo un po’ lo stile propositivo dell’asiatica, ma tra seconda e terza ripresa ha legittimato il successo: ha alzato il ritmo e l’intensità dei propri colpi, facendosi apprezzare anche per precisione e potenza. Un bel sigillo per la Campionessa d’Europa Under 22, che dimostra di poter dire la sua anche al piano superiore tra i pesi ...

