Boxe femminile, Alessia Mesiano soppianta Yildiz ai Mondiali: vittoria di lusso in trasferta, l’azzurra vola agli ottavi (Di giovedì 12 maggio 2022) Alessia Mesiano ha conquistato una vittoria di peso ai Mondiali 2022 di Boxe femminile. l’azzurra è infatti riuscita a sconfiggere la quotata turca Esra Yildiz, surclassandola sul ring casalingo di Istanbul. La nostra portacolori si è imposta per split decision (4-1, due 30-27, un 30-26, un 29-28 e un 28-29), conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale della categoria fino a 60 kg. Il nostro peso leggero è stata semplicemente superlativa e ha impostato l’incontro in maniera brillante: entrambe le atlete non si sono risparmiate e hanno scambiato svariati colpi, ma la laziale è risultata più precisa e più potente, offrendo interessanti variazioni e non lasciando tregua ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)ha conquistato unadi peso ai2022 diè infatti riuscita a sconfiggere la quotata turca Esra, surclassandola sul ring casalingo di Istanbul. La nostra portacolori si è imposta per split decision (4-1, due 30-27, un 30-26, un 29-28 e un 28-29), conquistando così la qualificazionedi finale della categoria fino a 60 kg. Il nostro peso leggero è stata semplicemente superlativa e ha impostato l’incontro in maniera brillante: entrambe le atlete non si sono risparmiate e hanno scambiato svariati colpi, ma la laziale è risultata più precisa e più potente, offrendo interessanti variazioni e non lasciando tregua ...

