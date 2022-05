Boxe, Daniele Scardina sfida Giovanni De Carolis: il derby italiano dei supermedi per l’intercontinentale WBO (Di giovedì 12 maggio 2022) Daniele Scardina e Giovanni De Carolis sono pronti a dare vita a uno dei confronti pugilistici più attesi degli ultimi anni per quanto riguarda la Boxe italiana. Il rovente derby dei pesi supermedi andrà in scena venerdì 13 maggio all’Alianz Cloud di Milano: il ribattezzato King Toretto difenderà il titolo intercontinentale WBO dall’assalto dell’agguerrito avversario. L’incontro si preannuncia altamente spettacolare, andrà in scena attorno alle ore 23.00 con diretta streaming su DAZN. Guarda in streaming live Scardina-De Carolis su DAZN Si tratta di un vero e proprio scontro diretto atteso da tempo e che rappresenta un bivio importante: il pugile milanese si presenterà sul ring per confermarsi sul trono, scalare il ranking e meritarsi ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)Desono pronti a dare vita a uno dei confronti pugilistici più attesi degli ultimi anni per quanto riguarda laitaliana. Il roventedei pesiandrà in scena venerdì 13 maggio all’Alianz Cloud di Milano: il ribattezzato King Toretto difenderà il titolo intercontinentale WBO dall’assalto dell’agguerrito avversario. L’incontro si preannuncia altamente spettacolare, andrà in scena attorno alle ore 23.00 con diretta streaming su DAZN. Guarda in streaming live-Desu DAZN Si tratta di un vero e proprio scontro diretto atteso da tempo e che rappresenta un bivio importante: il pugile milanese si presenterà sul ring per confermarsi sul trono, scalare il ranking e meritarsi ...

