Borussia Dortmund | Rose annuncia | 'Witsel lascia a fine stagione'

Advertising

EmirhanNon : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Borussia Dortmund, Rose annuncia: 'Witsel lascia la squadra a fine stagione' - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Borussia Dortmund, Rose annuncia: 'Witsel lascia la squadra a fine stagione' - Valle2980 : L'attaccante del Borussia Dortmund, il norvegese Haaland passa al Manchester City. L'allenatore dei Citizens Guardi… - infoitsport : Osimhen-Borussia, smentite da Dortmund: è un altro l'obiettivo per la prossima stagione - infoitsport : IL MATTINO - Arsenal, offerta choc per Osimhen, spunta anche il Borussia Dortmund su di lui -

Alandranno 60 milioni di euro. A Manchester il norvegese verrà pagato circa 22,5 milioni di sterline, di poco dietro al più pagato, Kevin De Bruyne. Ben 470 mila sterline a ...Commenta per primo Ciao Haaland , ilha già Adeyemi : 'Sogno il titolo'.Se però il Napoli pretende di venderlo a questa formula, il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, che si sono informati su di lui, non lo prenderanno mai, perché non vogliono sborsare quelle cifre. Se ...Serve una mossa così, perché non è vero che per il club azzurro è prioritaria la sua cessione. Per Osimhen si stanno muovendo in tanti: Tottenham, Manchester United e anche, attraverso un manager fran ...