Bortuzzo va da Costanzo e non usa giri di parole: "Sì, è vero, l'ho deciso io". Rivela il suo segreto (Di giovedì 12 maggio 2022) La storia tra Lulù e Manuel Bortuzzo è finita nel giro di poche settimane. Dopo il Gf vip, l'ex nuotatore si è ritrovato di fronte ad un bivio: andare avanti o. o mollare Lulù? Scelte difficili che, indubbiamente, spettano solo a lui. Che all'Ansa dice - tramite un comunicato - di aver lasciato l'ex concorrente del Gf vip. “In che rapporti siamo? L'ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“, dice Bortuzzo parlando al Maurizio Costanzo Show. La loro storia d'amore ha collezionato alti e bassi, uno dopo l'altro. E non dimentichiamo che durante il reality era stato proprio Manuel - in prima battuta - a rifiutare la principessa. Poi i due si sono riavvicinati. Alla fine scoppiata la scintilla, ma la favola è finita subito. Riavvolgiamo il nastro. Qualche settimana fa, a Verissimo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La storia tra Lulù e Manuelè finita nel giro di poche settimane. Dopo il Gf vip, l'ex nuotatore si è ritrovato di fronte ad un bivio: andare avanti o. o mollare Lulù? Scelte difficili che, indubbiamente, spettano solo a lui. Che all'Ansa dice - tramite un comunicato - di aver lasciato l'ex concorrente del Gf vip. “In che rapporti siamo? L'ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“, diceparlando al MaurizioShow. La loro storia d'amore ha collezionato alti e bassi, uno dopo l'altro. E non dimentichiamo che durante il reality era stato proprio Manuel - in prima battuta - a rifiutare la principessa. Poi i due si sono riavvicinati. Alla fine scoppiata la scintilla, ma la favola è finita subito. Riavvolgiamo il nastro. Qualche settimana fa, a Verissimo, ...

Advertising

Costanzo : Due grandi amici sul palco della terza puntata del #MaurizioCostanzoShow: Manuel Bortuzzo e Aldo Montano vi danno a… - Mar95455833 : RT @koala_moonlight: e quando la zia mara inviterà a domenica in lulù e farà scoppiare i fegati della famiglia bortuzzo di aldo montano e d… - Moony74711224 : RT @IsaeChia: Manuel Bortuzzo parla di Lulù Selassié al #MaurizioCostanzoShow e scoppia una nuova polemica I fan della principessa imbest… - CaterinaFranca1 : RT @fabioskyblue: @IsaeChia Ma non é questione di essere fan di Lulù, ma persone dotate di testa Quanto visto ieri é di bassissimo livello… - koala_moonlight : e quando la zia mara inviterà a domenica in lulù e farà scoppiare i fegati della famiglia bortuzzo di aldo montano… -