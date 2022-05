Bonus da 750 euro per monopattino e bici: come richiederlo? Scadenza tra pochi giorni (Di giovedì 12 maggio 2022) Bonus da 750 euro: è in Scadenza la possibilità di presentare la domanda per ricevere il rimborso da parte dello Stato. Sarà necessario affrettarsi per mandare telematicamente la domanda all’Agenzia delle Entrate. Bonus da 750 euro per monopattino e bici: come richiederlo? Il cosiddetto Bonus mobilità che comprende in particolare rimborsi per monopattini e bici è disponibile già da un diverso tempo. Si tratta di un credito di imposta nella misura massima di 750 euro riconosciuto a chi, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, ha sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022)da 750: è inla possibilità di presentare la domanda per ricevere il rimborso da parte dello Stato. Sarà necessario affrettarsi per mandare telematicamente la domanda all’Agenzia delle Entrate.da 750per? Il cosiddettomobilità che comprende in particolare rimborsi per monopattini eè disponibile già da un diverso tempo. Si tratta di un credito di imposta nella misura massima di 750riconosciuto a chi, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, ha sostenuto spese per l’acquisto diclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in ...

