Bonus bici e monopattini, ultime ore per fare richiesta (Di giovedì 12 maggio 2022) Mancano poche ore alla scadenza del Bonus mobilità: fino a domani 13 maggio sarà possibile fare domanda per Bonus bici e monopattini, il credito d’imposta fino a 750 euro previsto per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni con conseguente rottamazione di un vecchio veicolo di categoria M1. Il Bonus, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 e riguarda le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020. Bonus mobilità, quanto vale Il Bonus consiste in un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, riconosciuto a chi ha sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) Mancano poche ore alla scadenza delmobilità: fino a domani 13 maggio sarà possibiledomanda per, il credito d’imposta fino a 750 euro previsto per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni con conseguente rottamazione di un vecchio veicolo di categoria M1. Il, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022 e riguarda le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.mobilità, quanto vale Ilconsiste in un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, riconosciuto a chi ha sostenuto spese per l’acquisto diclette,elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus bici e monopattini, ultime ore per fare domanda: cosa bisogna sapere - infoiteconomia : Bonus bici e monopattini, ultime ore per fare domanda: cosa bisogna sapere - darionicosia : RT @SkyTG24: #Bonus bici e monopattini, ultime ore per fare domanda: cosa bisogna sapere - SkyTG24 : #Bonus bici e monopattini, ultime ore per fare domanda: cosa bisogna sapere - JohnHard3 : RT @FTAOnline: Bonus bici e monopattini: rimborso spese fino a 750 euro senza ISEE. -