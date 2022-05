Bonus benzina fino a 200 euro, aumentano i beneficiari: cos’è e come funziona (Di giovedì 12 maggio 2022) All’interno del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” sono arrivate diverse novità volte a contrastare l’aumento dei prezzi del carburante e dell’energia. Ma non solo: l’articolo 2 del decreto in questione riguarda il Bonus benzina, un’agevolazione rivolta ai lavoratori dipendenti come benefit aziendale e che può essere concessa dai datori di lavoro. Il decreto in questione ha disposto che, per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. Si tratta di un aiuto in più rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato, insieme alla riduzione temporanea dei prezzi del carburante ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 12 maggio 2022) All’interno del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” sono arrivate diverse novità volte a contrastare l’aumento dei prezzi del carburante e dell’energia. Ma non solo: l’articolo 2 del decreto in questione riguarda il, un’agevolazione rivolta ai lavoratori dipendentibenefit aziendale e che può essere concessa dai datori di lavoro. Il decreto in questione ha disposto che, per il 2022, l’importo del valore di buoniceduti a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. Si tratta di un aiuto in più rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato, insieme alla riduzione temporanea dei prezzi del carburante ...

