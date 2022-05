Bonus 200€, esclusi questi pensionati: chi non lo riceverà (Di giovedì 12 maggio 2022) Il decreto Aiuti e energia ha predisposto un Bonus una tantum anche per i pensionati. Tuttavia, ci sono delle esclusioni L’economia interna sta subendo una flessione nella crescita a causa delle conseguenze legate al conflitto ucraino. I rincari dell’energia, dalla luce al gas a finire per i carburanti, stanno inevitabilmente innescando un effetto a catena L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 12 maggio 2022) Il decreto Aiuti e energia ha predisposto ununa tantum anche per i. Tuttavia, ci sono delleoni L’economia interna sta subendo una flessione nella crescita a causa delle conseguenze legate al conflitto ucraino. I rincari dell’energia, dalla luce al gas a finire per i carburanti, stanno inevitabilmente innescando un effetto a catena L'articolo proviene da Consumatore.com.

